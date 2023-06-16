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  • Bakan Göktaş: Türkiye Aile Destek Programı'nda hanelerimize bu ay 4,5 milyar TL ödeme gerçekleştirdik
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Bakan Göktaş: Türkiye Aile Destek Programı'nda hanelerimize bu ay 4,5 milyar TL ödeme gerçekleştirdik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4,5 milyar TL ödeme yaptıklarını duyurdu.

IHA16 Haziran 2023 Cuma 10:10 - Güncelleme:
Bakan Göktaş: Türkiye Aile Destek Programı'nda hanelerimize bu ay 4,5 milyar TL ödeme gerçekleştirdik
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Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla arz odaklı sosyal yardım sistemini sürdürdüklerini ifade eden Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nın bunun örneği olduğunu söyledi. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelere ilişkin bilgi veren Bakan Göktaş, "Programımızın başlangıcından bu yana hanelerimize sağladığımız destek tutarı 35 milyar TL'yi aştı" dedi.

Türkiye Aile Destek Programı'ndan 3,5 milyon hanenin yararlandığını ve hanelere gelirlerine göre 850 TL - 1.250 TL arasında destek verdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4,5 milyar TL ödeme yaptık" ifadelerini kullandı.

Ekim 2022'de Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği'nin Türkiye Aile Destek Programı'na eklendiğini hatırlatan Bakan Göktaş, şunları söyledi: "Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerimize aylık 350 TL- 650 TL tutarlarında ilave destek sağlıyoruz. Elektrik Tüketim Desteğimiz ile de hanelerimize aylık 110 TL - 221 TL arasında ödeme yapıyoruz."

Bugüne kadar Çocuk Desteği kapsamında 6,3 milyon çocuk için hanelere toplam 7,7 milyar TL ilave ödeme gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, Elektrik Tüketim Desteği kapsamında da toplam 5,1 milyar TL destek sağladıklarını kaydetti.

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