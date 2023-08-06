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Bakan Göktaş: Yüzyılın felaketini, yüzyılın fedakarlıklarıyla atlatıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Yüzyılın felaketini, yüzyılın fedakarlıklarıyla atlatıyoruz. Yaralarımızı hep beraber sardık, sarmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

AA6 Ağustos 2023 Pazar 12:08 - Güncelleme:
Bakan Göktaş: Yüzyılın felaketini, yüzyılın fedakarlıklarıyla atlatıyoruz
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Bakan Göktaş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin üzerinden 6 ay geçmesi dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Deprem bölgesinden görüntülerin yer aldığı videoyu seslendiren Göktaş, büyük acıların yaşandığını ancak hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadıklarını belirterek, "Deprem evleri yıktı, yürekleri dağladı ama bizleri asla yıkamadı. 85 milyon tek yürek olduk. Benzeri görülmemiş, bir dayanışma ve birlik beraberlik ruhu gösterdik." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak bu dönemde halkın her sözüne kulak kesildiklerini vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

"Her çağrıda bize uzanan elleri sımsıkı tuttuk. Her talebi en hızlı şekilde gerçekleştirmek için gece gündüz sahada kaldık. Yüzyılın felaketini, yüzyılın fedakarlıklarıyla atlatıyoruz. Yaralarımızı hep beraber sardık, sarmaya devam edeceğiz. Bu felaket içimizdeki kahramanların ne kadar çok olduğunu, bir araya geldiğimizde neler yapabileceğimizi gösterdi. Yaşadıklarımızı unutmayacağız, vefat eden vatandaşlarımızı her zaman rahmetle anacağız."
  • AileBakanı
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