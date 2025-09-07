İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2025 Pazar / 15 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,291
  • EURO
    48,434
  • ALTIN
    4756.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Göktaş'tan, 48 yıllık evli Bulut çiftine ziyaret: Köyümüze gelen ilk bakan
Güncel

Bakan Göktaş'tan, 48 yıllık evli Bulut çiftine ziyaret: Köyümüze gelen ilk bakan

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile Yılı' kapsamında Manisa'da evliliklerinde 48 yılı geride bırakan Kıbrıs Gazisi Mustafa Bulut ve Fatma Birgül Bulut'u ziyaret etti. Bulut çifti ise Bakan Göktaş'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Köyümüze gelen ilk Bakan siz oldunuz.' dedi.

AA7 Eylül 2025 Pazar 18:55 - Güncelleme:
Bakan Göktaş'tan, 48 yıllık evli Bulut çiftine ziyaret: Köyümüze gelen ilk bakan
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Göktaş, her il programında gerçekleştirdiği Aile Yılı ziyaretlerine Manisa'da da devam etti.

Göktaş, 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mustafa Bulut ve eşi Fatma Birgül Bulut çiftinin Yunusemre ilçesindeki evini giderek, 48 yıldır aynı yastığa baş koyan çifti gençlere örnek olmasından dolayı tebrik etti.

Güçlü aile yapısının toplumun temel direği olduğunu belirten Göktaş, "Uzun yıllara dayanan evlilikleri ile gençlerimize örnek olan Mustafa amcamız ve Fatma teyzemizi tebrik ediyorum. Rabb'im birlikte hayırlı ömürler nasip etsin." ifadelerini kullandı.

"KÖYÜMÜZE GELEN İLK BAKAN"

Bulut çifti ise Bakan Göktaş'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Köyümüze gelen ilk Bakan siz oldunuz. Ziyaretinizle bizleri sevindirdiniz. Rabbim sizden ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun." dedi.

Ziyarette Fatma Birgül Bulut, torunu Azra ile Bakan Göktaş'a, evlerinin bahçesinde yetiştirdiği çiçek ve sebzeler ile kışlık hazırlıklarını gösterdi.

  • Manisa
  • Aile Yılı
  • Ziyaret
  • Kıbrıs Gazisi

ÖNERİLEN VİDEO

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.