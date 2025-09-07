Bakan Göktaş'tan, 48 yıllık evli Bulut çiftine ziyaret: Köyümüze gelen ilk bakan

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Göktaş, her il programında gerçekleştirdiği Aile Yılı ziyaretlerine Manisa'da da devam etti.

Göktaş, 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mustafa Bulut ve eşi Fatma Birgül Bulut çiftinin Yunusemre ilçesindeki evini giderek, 48 yıldır aynı yastığa baş koyan çifti gençlere örnek olmasından dolayı tebrik etti.

Güçlü aile yapısının toplumun temel direği olduğunu belirten Göktaş, "Uzun yıllara dayanan evlilikleri ile gençlerimize örnek olan Mustafa amcamız ve Fatma teyzemizi tebrik ediyorum. Rabb'im birlikte hayırlı ömürler nasip etsin." ifadelerini kullandı.

"KÖYÜMÜZE GELEN İLK BAKAN"

Bulut çifti ise Bakan Göktaş'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Köyümüze gelen ilk Bakan siz oldunuz. Ziyaretinizle bizleri sevindirdiniz. Rabbim sizden ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun." dedi.

Ziyarette Fatma Birgül Bulut, torunu Azra ile Bakan Göktaş'a, evlerinin bahçesinde yetiştirdiği çiçek ve sebzeler ile kışlık hazırlıklarını gösterdi.