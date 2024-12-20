İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2024 Cuma / 19 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,1975
  • EURO
    36,7564
  • ALTIN
    2970.05
  • BIST100
    9724.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Göktaş'tan kadına yönelik şiddetle mücadelede güç birliği mesajı
Güncel

Bakan Göktaş'tan kadına yönelik şiddetle mücadelede güç birliği mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Kadına yönelik şiddetle mücadelede güç birliği yaparak medyanın dilini dönüştürmeye yönelik çalışmalar yürütecek, koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici faaliyetlerimizi geliştirerek sürdüreceğiz.' dedi.

AA20 Aralık 2024 Cuma 19:22 - Güncelleme:
Bakan Göktaş'tan kadına yönelik şiddetle mücadelede güç birliği mesajı
ABONE OL

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadınlara yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmeye devam ettiklerini belirtti.

Gerçekleştirdikleri toplantıda, başta kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadının güçlendirilmesi olmak üzere pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddetle mücadelede güç birliği yaparak medyanın dilini dönüştürmeye yönelik çalışmalar yürütecek, koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici faaliyetlerimizi geliştirerek sürdüreceğiz. Toplumun her kesimini kapsayan bir anlayışla hareket ederek, sorunların tespiti, dile getirilmesi ve çözümünde önemli bir role sahip olan STK'lerin tecrübelerinden faydalanmaya ve çözüm odaklı projelerde birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

  • bakan göktaş
  • kadına şiddet
  • aile

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.