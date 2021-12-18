Bakan Gül: Cemevlerinin hukuki anlamdaki taleplerini yerine getireceğiz

AA 18 Aralık 2021 Cumartesi 16:09 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 16:09

Tunceli'deki Hacı Bektaş-i Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi'ni ziyaret eden Bakan Gül, Dernek Başkanı Ali Ekber Yurt'tan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bakan Gül, ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, Munzur Baba'nın, Baba Mansur'un, Düzgün Baba'nın, Ana Fatma'nın ve nice ulu erenlerin bulunduğu coğrafyaya saygılarını arz etmek ve manevi atmosferi yaşamak üzere ziyarette bulunduğunu söyledi. Birlik ve beraberlik mesajı veren Gül, şöyle konuştu:

"Türkiye'de 84 milyon vatandaşımız her konuda farklı düşüncede olabilir ama bir konuda hepimiz ortak kanaate sahibizdir. O da ehlibeyt sevgisi, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin sevgisidir. Kerbela hüznü, insanlığın ortak hüznüdür, üzüntümüzdür, acımızdır. Bizim geçmişimiz de geleceğimiz de birliktedir. Bin yıldır bu coğrafyada alevi kardeşlerimiz, bu toprakların asli unsuru olarak yaşamışlardır ve yaşayacaklardır. Geçmişte bazı kötü örnekleri olsa bile, red, inkar, Alevi inancını ve vatandaşlarımızı inkar eden politikaları reddediyoruz, asla kabul etmiyoruz."

Bakan Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu konuda çok önemli adımlar atıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Yaklaşımımız ve tutumumuz ortadadır. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Özellikle cemevlerinin hukuki anlamdaki taleplerini yerine getireceğiz. Cemevlerine yasal statü tanınması konusunda çalışmalarımızı bizler de Adalet Bakanlığı olarak hukuki ve mevzuat anlamında arkadaşlarımızla çalışmalarımızı yaptık, yapıyoruz. Bu konuda, bu haklı talebinde tüm hukuki taleplerin de yerine geleceğine inanıyoruz. Bunların hepsi haklı taleplerdir. Nasıl 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yaşadığımız, vergisi ödediğimiz tüm bu konularda, elbette hukuki haklarımızın da yine kabul edilmesi ve tanınması çok meşrudur, haklı bir taleptir. Bunu da hükümetimiz yine yerine getirecektir. Hepimizin evi, ocağı, dergahı aynı. 84 milyon biriz, beraberiz. Kardeşliğimizi daha nice bin yıllara ulaştıracağız."