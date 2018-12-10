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Bakan Gül: Hala insanların başındaki örtüyle uğraşan zihniyet, gerici zihniyettir

'TSK'da başörtüsü laikliğe aykırı' diyen Danıştay savcısına tepki gösteren Adalet Bakanı Gül, 'Hala insanların kafasındaki örtüyle yaşam tarzıyla uğraşan zihniyet gerici zihniyettir.' dedi.

  • star.com.tr
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Danıştay savcısının TSK'da başörtüsü kullanımıyla ilgili ''laikliğe aykırı'' ifadesine tepki gösterdi''
 
Bakan Gül, '' Danıştay'ın bu yöntedi yaklaşımı özgürlükçü bir yaklaşımdır. Hala insanların kafasındaki örtüyle yaşam tarzıyla uğraşan zihniyet gerici zihniyettir. Türkiye artık ileriye çağdaş insan haklarına daha özgürlükçü yaklaşıma doğru önemli mesafeler elde etmiş ülkedir. Hukukun tüm mekanizmaları başörtüsünü özgürlük olarak; başörtüsüne karşı yapılan saldırıları da hukuku dışı olarak görmektedir. Danıştay da zaten bu görüşe itibar etmemiştir.'' dedi.

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