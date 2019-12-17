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Son dakika... Bakan Gül: Hiçbir zümrenin yargıya sızmasına müsaade etmemek boynumuzun borcudur

Adalet Bakanı Gül, 'Hiçbir grup, zümre veya yapının yargıya sızmasına müsaade etmemek milletimize karşı boynumuzun borcudur.' dedi.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabı üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"17 Aralık 2013’de, seçilmiş hükümete karşı operasyon tezgahlayan yargıya sızmış teröristler, milletimizin eşsiz feraseti ve Cumhurbaşkanımızın tarihi duruşu sayesinde hain emellerine ulaşamamışlardır.

Yargıyı ele geçirilecek bir mevzi olarak gören FETÖ’ye, Allah bu ülkeyi ele geçirme fırsatı vermedi. Bu hainlerin Türkiye'ye yaptıkları kötülüklerin hesabı tek tek soruluyor, sorulacak.

Türk Yargısı, sadece hukukun emrinde, yalnızca milletin hizmetindedir. Hiçbir grup, zümre veya yapının yargıya sızmasına, etki etmesine asla müsaade etmemek, milletimize karşı boynumuzun borcu ve üzerimizdeki tarihi sorumluluktur."

Bayraktar TB2 İHA KKTC´de

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