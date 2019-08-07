Bakan Gül: Meclisin ilk gündem maddesi Yargı Reformu olacak
Adalet Bakanı Gül, 'Ekim ayında Meclis açıldığında ilk gündem maddesi, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi olacaktır.' dedi.
- AA
Adalet Bakanı Gül, "Ekim ayında Meclis açıldığında ilk gündem maddesi, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi olacaktır." dedi.
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