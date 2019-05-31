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Bakan Gül: Tedbirler çok hızlı şekilde alınacak

Adalet Bakanı Gül: (Yargı Reformu Stratejisi) Çok gecikmeden bunun kanunları çıkacak, idarenin gerektirdiği tüm tedbirler çok hızlı bir şekilde alınacak.

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Adalet Bakanı Gül: "Tutuklulukta soruşturma ve kovuşturma dönemiyle ilgili bir azami süre var. Diyelim 3 yıl dava açmadınız, 3 yıl tutuklu kalabiliyor. Böyle olmayacak."

Gül: "(Yargı Reformu Stratejisi) Çok gecikmeden bunun kanunları çıkacak, idarenin gerektirdiği tüm tedbirler çok hızlı bir şekilde alınacak."

80 metre fren izi bıraktı, serbest bırakıldı...

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