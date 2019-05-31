Bakan Gül: Tedbirler çok hızlı şekilde alınacak

Adalet Bakanı Gül: "Tutuklulukta soruşturma ve kovuşturma dönemiyle ilgili bir azami süre var. Diyelim 3 yıl dava açmadınız, 3 yıl tutuklu kalabiliyor. Böyle olmayacak."

Gül: "(Yargı Reformu Stratejisi) Çok gecikmeden bunun kanunları çıkacak, idarenin gerektirdiği tüm tedbirler çok hızlı bir şekilde alınacak."