Adalet Bakanı Gül: (Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon) Tüm imkanlarımız ve kurumlarımızla her türlü hazırlığımızı yaptık Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, '(Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon) Türkiye Cumhuriyeti, güneyinde asla ve asla bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyecek. Tüm imkanlarımız ve kurumlarımızla her türlü hazırlığımızı yaptık.' dedi.