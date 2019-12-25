25.12.2019 11:29 - Güncelleme: 25.12.2019 11:29

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AYM’NİN KANAL İSTANBUL KARARI

Bu konuda yasamanın yapmış olduğu tasarrufa karşı AYM iptal başvurusun reddetmiştir.

Bu anlamdan bu şekilde projenin yapılmasına karşı bir engelin olmadığı yönünde bir karar vermiştir.

OSMAN KAVALA’NIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI

Yürütülen bir kovuşturma ile ilgili benim bir yorum yapmam doğru olmaz.

ANKARA’DA RÜŞVET KRİZİ

Yargıya intikal eden bir konuda söz söylemem doğru olmaz. Muhatapları da bu konunu esasen biz değiliz. Bu kon yargıya intikal etmiştir. Biz cübbe giymeyelim bırakalım hakim savcılar yargı kararlarını versin.