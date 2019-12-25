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Bakan Gül'den Hablemitoğlu cinayeti açıklaması: Zanlının Türkiye'ye iadesi konusunda bir gayretimiz söz konusu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, '(Hablemitoğlu cinayeti) Zanlının Türkiye'ye iadesi konusunda bir gayretimiz söz konusu' dedi.

25.12.2019  11:29 - Güncelleme: 25.12.2019  11:29
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül gazetecilerin sorularını yanıtladı.
 
AYM’NİN KANAL İSTANBUL KARARI
 
Bu konuda yasamanın yapmış olduğu tasarrufa karşı AYM iptal başvurusun reddetmiştir.
 
Bu anlamdan bu şekilde projenin yapılmasına karşı bir engelin olmadığı yönünde bir karar vermiştir.
 
 
OSMAN KAVALA’NIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI
 
Yürütülen bir kovuşturma ile ilgili benim bir yorum yapmam doğru olmaz.
 
ANKARA’DA RÜŞVET KRİZİ
 
Yargıya intikal eden bir konuda söz söylemem doğru olmaz. Muhatapları da bu konunu esasen biz değiliz. Bu kon yargıya intikal etmiştir. Biz cübbe giymeyelim bırakalım hakim savcılar yargı kararlarını versin.

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