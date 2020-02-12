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Güncel

Son dakika... Bakan Gül'den 'Kadir Şeker' açıklaması

Adalet Bakanı Gül, Türkiye'nin gündemindeki Kadir Şeker soruşturmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Gül, 'Soruşturmanın tamamlanmasını bekleyeceğiz. Hepsi yargılama aşamasında ortaya çıkacak.' dedi.

12.02.2020  10:44 - Güncelleme: 12.02.2020  10:56

Hakimevi'nde gerçekleştirilecek Hakim ve Savcı Yardımcılığı Çalıştayı'na katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları:

(Kadir Şeker) Hakim ve savcıya görevlerini yapmaları için zaman tanımak lazım. Olay çok yeni. Savcı delilleri topluyor. Bu soruşturma neticesinde karar verilecek. Kimse ‘Kadir suçludur’ diyemez. Ama ortada ceset var. Bu olay meşru müdafaa mıdır hepsi soruşturma aşamasında ortaya çıkacak. Hakim savcılar da insan. Onların da vicdanı var. Bize düşen soruşturma sonucunu beklemektir.

(FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması) 15 Temmuz'da suikast timlerinin hedefi Cumhurbaşkanı'ydı 

FETÖ'nün siyasi ayağını bir de CHP'lilerden dinleyin

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