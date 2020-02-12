12.02.2020 10:44 - Güncelleme: 12.02.2020 10:56

Hakimevi'nde gerçekleştirilecek Hakim ve Savcı Yardımcılığı Çalıştayı'na katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları:

(Kadir Şeker) Hakim ve savcıya görevlerini yapmaları için zaman tanımak lazım. Olay çok yeni. Savcı delilleri topluyor. Bu soruşturma neticesinde karar verilecek. Kimse ‘Kadir suçludur’ diyemez. Ama ortada ceset var. Bu olay meşru müdafaa mıdır hepsi soruşturma aşamasında ortaya çıkacak. Hakim savcılar da insan. Onların da vicdanı var. Bize düşen soruşturma sonucunu beklemektir.

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