İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2021 Cumartesi / 3 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,9693
  • EURO
    10,4166
  • ALTIN
    506.837
  • BIST100
    1398
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Gül'den yapımı devam eden adiyle binasına ziyaret
Güncel

Bakan Gül'den yapımı devam eden adiyle binasına ziyaret

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mardin'de Valiliği ve yapımı devam eden adliye binasını ziyaret etti, esnafla görüştü.

AA8 Ekim 2021 Cuma 17:01 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 17:01
ABONE OL

Mardin'deki temaslarını sürdüren Bakan Gül, Valiliğe geçti.

Valilik şeref defterini imzalayan Gül, Vali Mahmut Demirtaş ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Gül, daha sonra Mardin Adliyesini ziyaret ederek Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan ile bir süre görüştü.

Yapımı devam eden yeni adliye hizmet binasında incelemede bulunan Gül, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Mardin Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda personelle bir araya gelen Bakan Gül, daha sonra kentte esnaf ziyaretinde bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.