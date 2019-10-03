Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması: Terörle mücadele dikkate alındı
Bakan Gül, 'Yargı Reformu Strateji Belgesi, Türkiye’nin terörle etkin ve kararlı mücadelesine katkı sağlayacak politikalar da dikkate alarak hazırlanmıştır.' dedi.
- İHA
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesi, Türkiye’nin terörle etkin ve kararlı mücadelesine katkı sağlayacak politikalar da dikkate alarak hazırlanmıştır." ifadelerini kullandı.
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