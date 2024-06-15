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Bakan Güler, bayram sebebiyle Hakkari'deki Mehmetçiği ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesi ile Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

AA15 Haziran 2024 Cumartesi 22:02 - Güncelleme:
Bakan Güler, bayram sebebiyle Hakkari'deki Mehmetçiği ziyaret etti
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla beraberinde TSK komuta kademesi ile Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçiklerle akşam yemeği yedi." ifadesi kullanıldı.

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