Bakan Güler, bayram sebebiyle Hakkari'deki Mehmetçiği ziyaret etti

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla beraberinde TSK komuta kademesi ile Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçiklerle akşam yemeği yedi." ifadesi kullanıldı.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Hakkâri Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçiklerle akşam yemeği yedi.#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/2aZYJCZEfw — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 15, 2024