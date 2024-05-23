Bakan Güler, Efes-2024 Tatbikatı hazırlıklarını denetlemek için İzmir'e gitti

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Efes-2024 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü hazırlıklarını yerinde denetlemek üzere İzmir'e gittiği bildirildi.

Bakan Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesinin ilk olarak İzmir Valiliğini ziyaret ederek Vali Süleyman Elban'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldığı aktarıldı.

Ardından komuta kademesiyle Ege Ordusu Komutanlığına geçen Güler'in, askeri törenle karşılandığı belirtildi. Bakan Güler'in, burada inceleme ve denetlemelerde bulunarak talimatlar verdiği kaydedildi.