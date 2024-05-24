Bakan Güler, EFES-2024 Tatbikatı'nın hazırlıklarını yerinde denetledi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, denetlemede Bakan Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun bulunduğu belirtildi.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile gittiği İzmir'de... pic.twitter.com/co5WmONRRC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 24, 2024