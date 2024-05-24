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Bakan Güler, EFES-2024 Tatbikatı'nın hazırlıklarını yerinde denetledi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 29-30 Mayıs'ta İzmir'de gerçekleştirilecek EFES-2024 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü hazırlıklarını yerinde denetledi.

AA24 Mayıs 2024 Cuma 09:35 - Güncelleme:
Bakan Güler, EFES-2024 Tatbikatı'nın hazırlıklarını yerinde denetledi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, denetlemede Bakan Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun bulunduğu belirtildi.

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