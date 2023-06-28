Bakan Güler, geceyi Aktütün Hudut Taburu'nda geçirdi

Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile dün 10. Tanker Üs Komutanlığı ve TCG Göksu'ya Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Hakkari'ye geçti.

Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Güler, beraberindeki TSK komuta kademesi ile askeri helikopterle Irak sınırının sıfır noktasındaki Aktütün Hudut Taburu Komutanlığına geçti.

1700 rakımlı tepedeki komutanlıkta nöbetçilerden hudut tekmilini alan Güler'e, bölgedeki faaliyetlere ilişkin brifing verildi.

Güler, "Sizin burada yaptığınız kahramanlıkları, fedakarlıkları bütün Türk milleti yakından takip ediyor, başarılarınızla gurur duyuyor." diye konuştu

Geceyi burada Mehmetçikle geçiren Güler, Kurban Bayramı namazını askerlerle kıldı. Birlikte kahvaltı yapan Güler, Mehmetçik ile bayramlaştı.