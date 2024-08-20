Bakan Güler, Malezyalı mevkidaşı Nordin ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güler'in, resmi ziyaret kapsamında gittiği Malezya'da temaslara devam ettiği belirtildi.

Malezya Savunma Bakanlığına gelişinde mevkidaşı Dato Seri Mohamed Khaled Nordin tarafından askerî törenle karşılanan Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şeref Kıtası'nı selamlamasının ardından Bakanlıktaki Şeref Defteri'ni imzaladı.#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/6akm09sX9a — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 20, 2024

Bakan Güler'in, dün Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildiği hatırlatılan açıklamada, bugün de Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile bir araya geldiği ifade edildi.

Açıklamada, Malezya Savunma Bakanlığına gelişinde mevkidaşı Nordin tarafından askeri törenle karşılanan Güler'in, şeref kıtasını selamlamasının ardından bakanlıktaki şeref defterini imzaladığı bildirildi.