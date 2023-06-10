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Bakan Güler: Patlamanın yaşandığı fabrika için görevlendirilen savcı sayısı artırıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin adli ve idari soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen savcı sayısının 4'e çıkarıldığını bildirdi.

AA10 Haziran 2023 Cumartesi 18:46 - Güncelleme:
Bakan Güler: Patlamanın yaşandığı fabrika için görevlendirilen savcı sayısı artırıldı
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Elmadağ'daki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Güler, patlamada yaşamını kaybeden 5 işçiye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, şunları kaydetti:

"İlgili kurumlarımız ilk andan itibaren adli ve idari soruşturma için gerekli bütün faaliyetleri icra ettiler. Cumhuriyet Başsavcılığımız önce iki savcı arkadaşımızı tahsis etmişti, sonra iki savcı daha görevlendirerek bu çalışmalarını takviye ettiler. Bundan sonra elde edilen her türlü bilgi kamuoyuyla paylaşılacaktır. Başımız sağ olsun."

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