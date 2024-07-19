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Bakan Güler ve TSK Komuta Kademesi KKTC'de

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü etkinliklerine katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

AA19 Temmuz 2024 Cuma 13:19 - Güncelleme:
Bakan Güler ve TSK Komuta Kademesi KKTC'de
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, etkinliklere katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği KKTC'de ilk olarak KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.

Ziyarette, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.

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