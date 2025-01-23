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  • Bakan Işıkhan: 2025'te toplam 15 milyon avro fazla destek tutarı sağlanacak
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Bakan Işıkhan: 2025'te toplam 15 milyon avro fazla destek tutarı sağlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE II)' kapsamında, çalışan annelere bu yıl, 3 ilde 15 milyon avrodan fazla destek sağlanacağını bildirdi.

AA23 Ocak 2025 Perşembe 11:52 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan: 2025'te toplam 15 milyon avro fazla destek tutarı sağlanacak
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Işıkhan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, çalışan annelerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

"Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" sayesinde annelerin kayıtlı istihdama katılmasını desteklediklerini, sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik ettiklerini vurgulayan Işıkhan, "Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yürütülen projeye 2025 yılında toplam 15 milyon avrodan fazla destek tutarı sağlanacak." ifadelerini kullandı.

20 ay süreyle yürütülen projenin bu yılki aylık destek tutarları şöyle:

"Tam zamanlı çalışan annelere 510 avro, bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere 560 avro, yarı zamanlı çalışan annelere 255 avro, bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan annelere 305 avro."

  • Vedat Işıkhan
  • kadın istihdamı
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