İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2024 Salı / 23 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2924
  • EURO
    36,8469
  • ALTIN
    2965.23
  • BIST100
    9672.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Işıkhan açıkladı! Yeni asgari ücret belli oldu
Güncel

Bakan Işıkhan açıkladı! Yeni asgari ücret belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantı sonrası konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

24 Aralık 2024 Salı 20:36 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan açıkladı! Yeni asgari ücret belli oldu
ABONE OL

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreçte sona gelindi.

Asgari ücrette 4. toplantı başlarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Fahiş fiyat artışı ile mücadele ediyoruz

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak askeri net ücreti 22.104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz.

İşçi-işveren, memur-emekli ayrımı yapmadan toplumun tüm kesimlerinin özellikle sabit gelirli vatandaşlarımızın alım gücünü korumak, arttırmak ve ulaştığımız refahı kalıcı hale getirmek en önemli hedefimiz.

Bizim esas hedefimiz yhalnızca asgari ücreti arttırmak değil işçilerimiz, işverenlerimizin, memurlarımızın, emeklilerimizin ve toplumun her kesiminin refah seviyesini yükseltmektir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YENİ ASGARİ ÜCRET PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.