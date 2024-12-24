Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreçte sona gelindi.

Asgari ücrette 4. toplantı başlarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Fahiş fiyat artışı ile mücadele ediyoruz

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak askeri net ücreti 22.104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz.

İşçi-işveren, memur-emekli ayrımı yapmadan toplumun tüm kesimlerinin özellikle sabit gelirli vatandaşlarımızın alım gücünü korumak, arttırmak ve ulaştığımız refahı kalıcı hale getirmek en önemli hedefimiz.

Bizim esas hedefimiz yhalnızca asgari ücreti arttırmak değil işçilerimiz, işverenlerimizin, memurlarımızın, emeklilerimizin ve toplumun her kesiminin refah seviyesini yükseltmektir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YENİ ASGARİ ÜCRET PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.