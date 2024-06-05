Bakan Işıkhan duyurdu: 344 sözleşmeli personel alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'ye sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.
SGK'ye Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Önlisans veya Lisans mezunu 360 büro personeli, Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans mezunu 14 koruma ve güvenlik görevlisi, Önlisans veya Ortaöğretim mezunu 69 destek personeli ve 1 teknisyen olmak üzere toplam 344 sözleşmeli personel alınacak. Adaylar 5-14 Haziran tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Detaylar ve başvuru işlemleri için "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi kullanılacak.
��Sosyal Güvenlik Kurumumuza,— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) June 4, 2024
2️⃣6️⃣0️⃣ Büro Personeli (Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Önlisans veya Lisans Mezuniyeti)
1️⃣4️⃣ Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Mezuniyeti)
6️⃣9️⃣ Destek Personeli (Önlisans veya Ortaöğretim Mezuniyeti)
1️⃣ Teknisyen... pic.twitter.com/BKcUI552dj