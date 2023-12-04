Bakan Işıkhan: Gereken adımları atmaya devam edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki bir maden ocağını ziyaret ederek madencilerle bir araya geldi.



Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Yeraltı Maden Ocağı'nda maden işçileriyle bir araya gelerek sofralarını paylaştıklarını belirtti.

Madencilerle sohbet edip, yemek yiyen Işıkhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Maden çalışanlarımızın madenlere selametle girip yine aynı selametle çıkması, iş sağlığı ve güvenliği alanı başta olmak üzere çalışma koşullarının en üst seviyeye ulaşması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Maden işçilerimizin, icra ettiği mesleğin risklerinden en az etkilendiği, can ve sağlık tehlikesi yaşamadığı bir çalışma hayatı hepimizin hedefidir. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü vesilesiyle ekmeğini alın teriyle yerin yüzlerce metre altında kazanan maden işçilerimize; emekleri ve üstün fedakarlıkları için teşekkür ediyor, hayatını kaybeden kahraman madencilerimizi rahmetle anıyorum."