İSTANBUL 10°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2023 Pazartesi / 22 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9139
  • EURO
    31,3214
  • ALTIN
    1904.58
  • BIST100
    8087.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Işıkhan: Gereken adımları atmaya devam edeceğiz
Güncel

Bakan Işıkhan: Gereken adımları atmaya devam edeceğiz

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki bir maden ocağını ziyaret ederek madencilerle bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Maden çalışanlarımızın madenlere selametle girip yine aynı selametle çıkması, iş sağlığı ve güvenliği alanı başta olmak üzere çalışma koşullarının en üst seviyeye ulaşması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gereken adımları atmaya devam edeceğiz.' dedi.

AA4 Aralık 2023 Pazartesi 17:23 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan: Gereken adımları atmaya devam edeceğiz
ABONE OL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki bir maden ocağını ziyaret ederek madencilerle bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Yeraltı Maden Ocağı'nda maden işçileriyle bir araya gelerek sofralarını paylaştıklarını belirtti.

Madencilerle sohbet edip, yemek yiyen Işıkhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Maden çalışanlarımızın madenlere selametle girip yine aynı selametle çıkması, iş sağlığı ve güvenliği alanı başta olmak üzere çalışma koşullarının en üst seviyeye ulaşması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Maden işçilerimizin, icra ettiği mesleğin risklerinden en az etkilendiği, can ve sağlık tehlikesi yaşamadığı bir çalışma hayatı hepimizin hedefidir. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü vesilesiyle ekmeğini alın teriyle yerin yüzlerce metre altında kazanan maden işçilerimize; emekleri ve üstün fedakarlıkları için teşekkür ediyor, hayatını kaybeden kahraman madencilerimizi rahmetle anıyorum."

  • maden iş sağlığı
  • çalışma koşulları
  • maden ocağı güvenliği

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.