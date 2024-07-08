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  • Bakan Işıkhan, İŞKUR'un verilerini paylaştı: Yüzde 18,3 artış kaydedildi
Güncel

Bakan Işıkhan, İŞKUR'un verilerini paylaştı: Yüzde 18,3 artış kaydedildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı ocak-haziran ayları arasında 691 bin 55 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ederek bu oranda geçen yıla göre yüzde 18,3 artış kaydettiklerini bildirdi.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 10:35 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan, İŞKUR'un verilerini paylaştı: Yüzde 18,3 artış kaydedildi
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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR'un hazırladığı ve 2024'ün ilk yarısındaki hizmetlere ilişkin verileri içeren haziran ayı İstatistik Bülteni'nin yayımlandığını hatırlattı.

2024 yılı ocak-haziran ayları arasında 691 bin 55 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini bildiren Bakan Işıkhan, bu oranda geçen yıla göre yüzde 18,3 artış kaydettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 1 milyon 510 bin 527 bireysel görüşme gerçekleştirdik. 445 bin 957 iş yeri ziyareti yaptık. İstihdam odaklı büyümenin sağlanması ve vatandaşlarımıza iş imkanı sunulması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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