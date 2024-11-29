Ankara'da Filistin Büyükelçiliği tarafından 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Halid Abd Mustafa, birçok siyasi isim ve Filistinliler katıldı.

7 Ekim ile gelen uluslararası farkındalık Etkinlikte konuşma yapan BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi'nin konuşması sırasında Hamas'a terörist demesi üzerine HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu salonu terk etti. Yapıcıoğlu, Bakan Işıkhan'ın talebi üzerine Filistin Büyükelçisi'nin konuşması sırasında salona geri döndü. Ankara'da bir öğrenci olan ve davetli olarak gelen Jeelan Aburubm ise, Filistin Büyükelçisi Faed Halid Abd Mustafa'nın konuşması sırasında Babatunde Ahonsi'nin özür dilemesini istedi. Salondaki Filistinliler slogan atarak özür bekledi. Ahonsi ise özür dilememek için alaycı bir yaklaşımla öyle bir şey söylemediğini ileri sürdü. Salonda sinirler gerildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü paylaşımı

Ahonsi'nin ardından konuşan Bakan Işıkhan ise, "İsrail Filistin meselesi 7 Ekim'de başlamadı. On yıllardır süren işgal söz konusu. Filistin halkı bu vahşi işgale ve barbarca saldırılara direnmektedir. Bu haklı mücadeleyi terörle eşdeğer tutmak kabul edilemez. Bu tavrı ve söylemi insanların gözüne bakarak söylüyoruz ve kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da defalarca kez söylediği gibi 'Hamas Filistin halkının Kuvayi Milliyesi'dir' Biz Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarında hep yanlarında olduk ve yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Selam olsun kardeşlerimize, selam olsun Filistinli kardeşlerimize" diye konuştu.

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