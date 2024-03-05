İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2024 Salı / 25 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,6601
  • EURO
    34,4006
  • ALTIN
    2164.12
  • BIST100
    8940.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Işıkhan: İşveren ve iş arayan arasındaki diyaloğu tesis edeceğiz
Güncel

Bakan Işıkhan: İşveren ve iş arayan arasındaki diyaloğu tesis edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tüm sektörlerde insana yakışır çalışma koşullarının iyileştirilmesi için sağlam, kapsayıcı ve etkin iş teftiş sistemlerini geliştirmenin istihdam piyasasında hayati önem taşıdığını belirtti.

AA5 Mart 2024 Salı 15:37 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan: İşveren ve iş arayan arasındaki diyaloğu tesis edeceğiz
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Işıkhan, başkentte bir otelde, "İş Teftiş Rehberlik ve Sosyal Diyalog Yoluyla İşyeri Uyumunun Güçlendirilmesi Projesi"nin açılış törenine katıldı.

Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, teftiş ve takibin, kamu hizmetlerinin son aşaması ve sürecin en önemli bileşeni olduğunu belirtti.

Vedat Işıkhan, "Kurumsal çalışmalarımızın uygulama aşamasındaki yansımalarını tespit edemezsek o iş tamamlanmış sayılmaz. Bu noktada Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız kritik bir rol üstlenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlığın bir yandan Türkiye'nin büyümesine ve istihdamın artmasına katkı sağlarken diğer yandan da çalışanların refahını arttıracak ve güvenliğini koruyacak tedbirleri hassasiyetle uyguladığını aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

"Çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı, kadın, çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıt dışılık, işsizlik, istihdam ve iş gücü piyasası uygulamaları gibi konular gündemimizde önemli bir yere sahiptir. Çalışma şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasına dair, araştırma, inceleme ve denetlemeyi kapsayan teftiş faaliyetleri bakanlığımızın iş müfettişleri tarafından yerine getirilmektedir."

- "İŞVEREN VE İŞ ARAYAN ARASINDAKİ DİYALOĞU TESİS EDECEĞİZ"

Bakan Işıkhan, kısa süre önce hayata geçirdikleri "İş Pozitif" projesiyle de kadın istihdamın arttırılmasını, kayıt dışı kadın istihdamının ve işsizliğin azaltılmasını hedeflediklerini belirterek, "Bu projeyle işveren ve iş arayan arasındaki diyaloğu, çağımızın koşullarına uygun şekilde hızlı ve çözüm odaklı şekilde tesis edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının, bakanlığın dinamik bir birimi olduğunu vurgulayan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Bu alanda hayata geçirilecek her proje, kurumsal çalışmalarımızın başarıyla sonuçlandırılmasına olumlu katkı sağlamaktadır. Bildiğiniz üzere, 12. Ulusal Kalkınma Planımız, toplumun tüm kesimlerine insana yakışır iş fırsatları sunmayı ve başta kadınlar ve gençler olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamını artırmayı temel amaç olarak belirlemiştir. Benzer biçimde, Türkiye'nin siyasi, kurumsal, yasal, idari, sosyal ve ekonomik reformlarının Avrupa Birliği düzenlemeleri ve yönergeleriyle uyumlu hale getirilmesine yardımcı olmayı hedefleyen IPA III programı, insana yakışır iş ortamının sağlanmasını ve özellikle kadınlar ve gençler arasında istihdam edilebilirliğin artırılmasını desteklemektedir. Mevzuata uygunluğun sağlanması ve böylece tüm sektörlerde insana yakışır çalışma koşullarının iyileştirilmesi için sağlam, kapsayıcı ve etkin iş teftiş sistemlerini geliştirmek istihdam piyasasında hayati önem taşımaktadır."

  • Vedat Işıkhan
  • İş Teftiş Rehberlik
  • Bakan Işıkhan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.