Bakan Işıkhan: Madencilerimizin yanında olduğumuzu hep gösterdik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İş sağlığı güvenliği konusu bizim için ayrı bir yere sahiptir. Maden işçilerimizin güvenliği ve refahı bizim için her şeyden daha önemlidir. Bu konuda bugüne kadar çok önemli uygulamaları hayata geçirdik." dedi.

Zonguldak Site Spor Salonu'nda Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçi alımı kura çekiminde konuşan Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla başvurularını aldıkları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde, noter huzurunda yapılacak elektronik kura çekilişiyle Zonguldak'ta 1500 kişiyi daha iş ve aş sahibi yapacaklarını söyledi.

Işıkhan, haftaya da Bartın'da 400, Karabük'te 100 kişiyi TTK bünyesinde istihdam edeceklerini kaydetti.

Zonguldak'la özdeşleşen taş kömürünün önemine işaret eden Işıkhan, taş kömürünün aynı zamanda çeşitlendirilmiş enerji kaynaklarına olan bağımlılığı azaltma konusunda da önemli bir yere sahip olduğunu anlattı.

Işıkhan, madenciliğin büyük bir özveri ve çaba gerektiren nadir mesleklerden olduğunu, madenin "selametle" diyerek girilen, "geçmiş olsun" diyerek çıkılan bir ekmek kapısı olduğunu aktararak "Madencilerimiz, ellerindeki kömür karasıyla ülkemizin, milletimizin, evlatlarının ve evlatlarımızın geleceğini aydınlatan fedakar emekçilerimizdir. Bu anlamda bizim için hem kutsal hem de değerli bir alanı temsil etmektedir." diye konuştu.

Bakan Işıkhan, 1848'ten beri Türkiye'nin kömür madenciliği sektörüne öncülük eden Türkiye Taşkömürü Kurumunun da yaklaşık 9 bin personeliyle bu alın terine ev sahipliği yaparak enerji sektöründe kritik bir rol oynadığını vurgulayarak kurumun, ülkenin enerji ihtiyaçlarını karşılama ve istihdam noktasındaki değerli katkılarını takdirle izlediklerini, her geçen gün daha da büyüyerek Türkiye'nin yüz akı kurumları arasında yer almaya devam edeceğine yürekten inandıklarını kaydetti.

"MADENCİLERİMİZİN YANINDA OLDUĞUMUZU HEP GÖSTERDİK"



İş sağlığı ve güvenliğinin madencilik mesleği söz konusu olduğunda kendileri için ayrı bir önem taşıdığını belirten Işıkhan, şöyle devam etti:

"Bizim de öncelikle insani olarak sonra da çalışma alanımız nedeniyle iş sağlığı güvenliği konusu bizim için ayrı bir yere sahiptir. Maden işçilerimizin güvenliği ve refahı bizim için her şeyden daha önemlidir. Bu konuda bugüne kadar çok önemli uygulamaları hayata geçirdik. Madende çalışanlara asgari ücretin en az iki kat olarak uygulanmasını sağladık. Yer altında çalışan maden işçilerinin emeklilik yaşını 50'ye düşürdük. Maden kazalarında hayatını kaybedenlerin SGK borçlarının silinmesini, hak sahiplerine koşulsuz ölüm aylığı bağlanmasını, yakınlarına kamuda istihdam hakkını sağladık. Yeraltı madenlerinde personel takip sistemi, sığınma odaları ve oksijenli kurtarıcıların kullanılmasını zorunlu kıldık. Böyle hayati konularda tüm düzenlemeleri tereddütsüz hayata geçirerek madencilerimizin yanında olduğumuzu hep gösterdik."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile TTK'ye iş sağlığı ve güvenliği noktasında sürekli kendini yenilemesi dolayısıyla teşekkür eden Işıkhan, gerek İŞKUR vasıtasıyla gerekse doğrudan gerçekleştirdikleri işbirliği ve koordinasyonla TTK'nin çalışmalarına olan desteklerini sürdürmeye devam edeceklerini anlattı.

Işıkhan, TTK Genel Müdürlüğü ve bağlı iş yerlerinin yer altı işlerinde daimi işçi statüsünde "pano-ayak üretim işçiliği"nde çalıştırılacak kişilere muvaffakiyetler dileyerek "Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda ülkemizin ekonomisine sağlayacağınız katkıların ne kadar kıymetli ve mühim olduğunu bilmenizi isterim." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkeyi; işçisi, işvereni, sivil toplumu, kamu ve özel sektör kurumları olarak hep birlikte 2023'e taşıdıklarına işaret eden Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah önümüzde duran çok daha büyük hedeflere de ülkemizi yine hep birlikte omuzlayarak taşıyacağız. Bugün burada olmamıza vesile olan istihdam imkanının oluşmasına liderlik eden Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar Bey'e, bu sürecin titizlikle yürütülmesinde emeği geçen ve başarıyla tamamlanmasını sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çekilecek kuralarımızın, işe yerleştirilecek çalışanlarımız ve kıymetli aileleri başta olmak üzere tüm Zonguldaklı hemşerilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

"ÇATIŞMALARIN BİR AN EVVEL SON BULMASINI DİLİYORUM"



Işıkhan, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaya değinerek "Hepimizi derinden sarsan önemli bir gündem. Kanayan yaramız Filistin'de şehit edilen kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Gazze'deki kardeşlerimize yönelik maalesef katliam denilesine varan saldırılar söz konusu. Savaşın bile bir hukuku var. Küçük bir kara parçasına sıkıştırılan Gazzelilerin elektriğini, suyunu, yemeğini kesmenin ne hukukta ne de vicdanda yeri bulunmaktadır. Bu yüzden de tüm dünyayı insanlığa ve vicdana davet etmek istiyorum. Bu çatışmaların da bir an evvel son bulmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Işıkhan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak AK Parti milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu ile CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, kura çekti.

KURADA İSMİ ÇIKANLAR, SEVİNÇ YAŞADI.



Öte yandan TTK'de çalışan maden işçileri de giydikleri iş elbiseleri ve taktıkları baretleriyle kura çekim törenine katılarak, madenci adaylarına moral ve destek verdi.