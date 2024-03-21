İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2024 Perşembe / 12 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0048
  • EURO
    34,8959
  • ALTIN
    2245.09
  • BIST100
    9140.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Işıkhan: Politikalarımızı geleceği inşa eden bir anlayışla disiplin içerisinde yürüteceğiz
Güncel

Bakan Işıkhan: Politikalarımızı geleceği inşa eden bir anlayışla disiplin içerisinde yürüteceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Politikalarımızı günü kurtaran değil geleceği inşa eden bir anlayışla planlarımıza bağlı olarak bir disiplin içerisinde yürüteceğiz. İşçimizin, işverenimizin, yatırımcılarımızın, işletmecilerimizin yoluna engel değil destek olan, zorlaştıran değil kolaylaştıran bir zihinsel ve yapısal dönüşümü sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz.' dedi.

AA21 Mart 2024 Perşembe 21:31 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan: Politikalarımızı geleceği inşa eden bir anlayışla disiplin içerisinde yürüteceğiz
ABONE OL

Bakan Işıkhan, Altındağ Kültür Sarayı'ndaki iftar programında yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın, ülkenin hem siyasi hem de ekonomik olarak kritik eşiklerden geçtiği süreçlerde önemli görevler üstlendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yüz yılın Türkiye'sini inşa etmek üzere geleceğe yürüdükleri bu kutlu yolda, milletin yanında yer alan hiçbir kuruluşu tek başına bırakmadıklarını dile getiren Işıkhan, hükümetin yatırımcısına, işverenine ve sanayicisine verdiği teşvik ve desteklerle üzerlerinde oluşturulmaya çalışılan ekonomik baskıyı ortadan kaldırdığını kaydetti.

Bugün uzaya astronot gönderen, kendi silahlarını, uçağını, gemisini, arabasını yapabilen, tam bağımsız, milli kalkınma yolunda her türlü imkana sahip güçlü bir Türkiye ve irade olduğuna vurgu yapan Işıkhan, şöyle devam etti:

"KAPSAMLI DÜZENLEMELERİ DE HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

"Bir yandan pandemi süreci, bir yandan Kahramanmaraş depremleri, diğer yandan da geçtiğimiz dönemlerde bazı adımlardan kaynaklı ciddi bir yük olduğunu, buna istinaden de çalışma hayatında ve sosyal güvenlikte yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu biliyoruz. İnşallah 31 Mart'tan sonra bu reformların hayata geçirileceği bir dönemi de başlatacağız. Orta Vadeli Program, 12. Kalkınma Planı'mız ve diğer üst belgelerimiz çerçevesinde biz, temel hazırlıklarımızı yapıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı başarıyla inşa etme noktasında Bakanlık olarak kamu kaynaklarını çok daha etkin ve verimli kullanacak, girişimcilerimizin önünü açacak, çalışma hayatımızı çağın dinamiklerine uygun hale getirecek ve katılımı artıracak, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini güçlendirecek kapsamlı düzenlemeleri de hayata geçireceğiz."

Bu düzenlemeleri piyasanın aktörleriyle istişare içerisinde yürüterek başarıya ulaştıracaklarını belirten Işıkhan, "Politikalarımızı günü kurtaran değil geleceği inşa eden bir anlayışla planlarımıza bağlı olarak bir disiplin içerisinde yürüteceğiz. İşçimizin, işverenimizin, yatırımcılarımızın, işletmecilerimizin yoluna engel değil destek olan, zorlaştıran değil kolaylaştıran bir zihinsel ve yapısal dönüşümü sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.

  • Vedat Işıkhan
  • MÜSİAD
  • iftar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.