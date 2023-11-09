Bakan Işıkhan: Sorunların çözümünde gerekli olan tüm mekanizmalarımızı canlı tutmaya gayret ediyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Işıkhan'ın, memur konfederasyonlarının ve yetkili sendikaların genel başkanlarının katılımıyla bakanlıkta "sosyal diyalog" temasıyla düzenlenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına başkanlık ettiği bildirildi.

Açıklamaya göre, toplantının açılışında konuşan Işıkhan, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutlayarak, "Son bir aydır, Türkiye olarak bir taraftan Cumhuriyetimizin 100. yılını, bizim için ifade ettiği anlam ve önemine yakışır bir şekilde kutluyoruz. Ancak diğer yandan da Filistin'de, tüm dünyanın gözü önünde soykırıma uğrayan kardeşlerimizin acısını yaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.



İnsanlığın utancı haline gelen İsrail'in uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini kararlılıkla vurgulamak istediğini söyleyen Işıkhan, geçmişten bugüne, her daim mazlum ve mağdurun safında yer almış bir millet olarak bugün de Gazze'nin sesi olmaya, onurlu ve adil tavrı korumaya, zulmün karşısında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Işıkhan, "Özellikle son yıllarda Türkiye olarak mücadele ettiğimiz dahili ve harici mücadele alanlarımız göstermiştir ki Cumhuriyetimizin 100. yılı, her bakımdan büyük bir miladın başlangıcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

"AMAÇ SOSYAL DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ"



Kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamu görevlileri sendikaları arasındaki sosyal diyaloğun geliştirilmesi amacıyla KPDK'nin her yıl mart ve kasım aylarında toplandığını anımsatan Işıkhan, memur sendikalarının hiç kuşkusuz çalışma hayatının en önemli temsilcilerinden birisi olduğunu belirtti.

Işıkhan, "Bu sebeple Bakanlık olarak her fırsatta sosyal paydaşlarımızla bir araya geliyor, istişarelerde bulunuyor ve sorunların çözümü noktasında da gerekli olan tüm mekanizmalarımızı canlı bir şekilde tutmaya gayret ediyoruz."

Ağustos ayında 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesine yönelik toplu sözleşme süreçlerini gerçekleştirdiklerini anımsatan Işıkhan, "7. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşme görüşmelerinde hizmet kollarına yönelik çok sayıda kazanım elde edildi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararlarıyla da kamu görevlilerinin geneline yönelik bizim de masada üzerinde anlaştığımız hususlar dahil olmak üzere önemli sorunların çözümüne katkı sağladık." bilgisini verdi.



Işıkhan, görüşmeler kapsamında kazanım sağlanan konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MEMURLARIMIZIN YAKLAŞIK YÜZDE 74'Ü SENDİKALIDIR"



12. Kalkınma Planı'nda da kamu yönetimine ilişkin bazı politika eksenlerinin belirlendiğine dikkati çeken Işıkhan, Türkiye'de sendikacılık kültürünün giderek yaygınlaştığına ve arttığına işaret etti. Işıkhan, şunları kaydetti:

"Özellikle kamu görevlileri sendikalarımız bugün milyonlarca kamu çalışanlarını içeren bir üye potansiyeline sahiptirler. Sendikacılık sosyal dayanışmanın en önemli itici gücüdür. Bu, aynı zamanda bizim en kadim medeniyet ilkelerimizden birisi olan sosyal devlet anlayışımızı da geliştiren bir unsurdur. Geçmişten günümüze, kamu görevlileri sendikacılığında sendikalılaşma oranı sürekli artış gösterme eğiliminde olmuştur. Oransal olarak baktığımızda şu an memurlarımızın yaklaşık yüzde 74'ü sendikalıdır."

2002'den bu yana özellikle kamu görevlileri sendikacılığında son derece önemli değişikliklerin hayata geçirildiğine dikkat çeken Işıkhan, bunlardan en önemlisinin kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının toplu sözleşmeyle de belirlenebilmesine imkan sağlayan 2010 Anayasa Referandumu ve bu hakkın kullanımını düzenleyen yasanın 2012'de yürürlüğe girmesi olduğunu belirtti.

"BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ"



Kamu personel mevzuatında başta 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu olmak üzere diğer mevzuatlarda kamu personelinin mali ve sosyal haklarında çok sayıda değişiklikler gerçekleştirdiklerini aktaran Işıkhan, kamu personel yönetiminde çözülemeyeceği düşünülen bütün sorunların tek tek çözüme kavuşturulduğunu ifade etti. Vedat Işıkhan, "Memurların hafta sonu şehir dışına çıkış yasağından tutun, kamuda başörtüsü yasağına kadar pratikte hiçbir şekilde anlam ifade etmeyen son derece antidemokratik birçok uygulama kaldırılmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Kamu çalışanları için gelecekte yapılacak hizmetlerin en sağlam teminatının, geçmişte yapılmış olan reformlar olduğunu vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Biz birlikte güçlüyüz. Daha da güçlü olacağız. Bugünlere birlikte geldik. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan aldığımız motivasyonla, birlikte yürümeye, sizleri daha çok dinlemeye ve birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Sosyal diyalog temasıyla gerçekleştirdiğimiz Kamu Personeli Danışma Kurulu kasım ayı toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum."