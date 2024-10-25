Bakan Işıkhan TUSAŞ personeli ile görüşerek başsağlığı dileklerini iletti

Terör saldırısının gerçekleştiği TUSAŞ'ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesinde incelemelerde bulunarak bilgi alan Bakan Işıkhan, buradaki TUSAŞ personeli ile görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.

Işıkhan, daha sonra saldırıda şehit olan taksi şoförü Murat Arslan'ın evinin önünde kurulan taziye çadırını ziyaret ederek, şehidin ailesine başsağlığı diledi.

TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan taksi şoförümüz Murat Arslan kardeşimizin ailesini ziyaret ederek taziye dileklerimizi ilettik.



Şehitlerimizin kıymetli ailelerinin yanında olmak boynumuzun borcu. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı... pic.twitter.com/tQDgZ87zM0 — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) October 25, 2024

Bakan Işıkhan'a ziyaretinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bendevi Palandöken de eşlik etti.