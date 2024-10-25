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  • Bakan Işıkhan TUSAŞ personeli ile görüşerek başsağlığı dileklerini iletti
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Bakan Işıkhan TUSAŞ personeli ile görüşerek başsağlığı dileklerini iletti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) çalışanlarıyla bir araya geldi.

AA25 Ekim 2024 Cuma 18:23 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan TUSAŞ personeli ile görüşerek başsağlığı dileklerini iletti
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Terör saldırısının gerçekleştiği TUSAŞ'ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesinde incelemelerde bulunarak bilgi alan Bakan Işıkhan, buradaki TUSAŞ personeli ile görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.

Işıkhan, daha sonra saldırıda şehit olan taksi şoförü Murat Arslan'ın evinin önünde kurulan taziye çadırını ziyaret ederek, şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Bakan Işıkhan'a ziyaretinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bendevi Palandöken de eşlik etti.

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