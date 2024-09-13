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Bakan Işıkhan Van'daki bazı belediyeler tarafından işten çıkarılan işçilerle görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Van'daki bazı belediyeler tarafından işten çıkarılan işçilerle bir araya geldi.

IHA13 Eylül 2024 Cuma 17:46 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan Van'daki bazı belediyeler tarafından işten çıkarılan işçilerle görüştü
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Van'da bazı belediyelerce işten çıkarılan ve geri dönüş için İpekyolu Belediyesi önünde eylem yapan işçiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın toplantı yapacağı Elite World Van Otel önüne kadar yürüdü. 'İşçiler asla pes etmeyecek', 'Hak-İş nerede biz oradayız' sloganları atan işçiler, Bakan Işıkhan'ı çiçeklerle karşıladı. Burada Bakan Işıkhan ile görüşen Hak-İş İl Başkanı Fatih Akdeniz ile işçiler, yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

İşçileri dinleyen Bakan Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak her zaman haktan, emekten ve işçiden yana olduklarını ifade ederek, "Davanıza, haklı mücadelenize destek vermek için siz kıymetli kardeşlerimize uğramak istedim. Davanız mübarek olur inşallah. İşlerine geri dönmek sürecinde de biz bakanlık olarak üzerimize düşen ne varsa onu yapacağız. Biz en kısa sürede işlerinize geri dönmeniz noktasında da bu haklı mücadelenize destek vereceğiz" dedi.

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