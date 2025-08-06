Bakan Işıkhan ve Bakan Bak bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile Gençlik ve Spor Bakanı Bak görüştü.

Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, görüşmede Bakan Bak ile geleceğe yön veren gençlere yönelik politika ve projeleri ele aldıklarını belirtti.

Mesleki deneyim ve gelir elde etmek isteyen üniversiteli gençler için hayata geçirdikleri İŞKUR Gençlik Programı başta olmak üzere atılan adımları ele aldıklarını vurgulayan Işıkhan, "Gençlerimizin kariyer adımlarını güçlü bir şekilde atmalarını sağlamak ve istihdam olanaklarını artırmak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.