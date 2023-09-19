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Bakan Işıkhan, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

AA19 Eylül 2023 Salı 20:47 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
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Amelebirliği Başkanlığını ziyaret ederek çalışanlarla sohbet eden Işıkhan, Amelebirliği Başkanı Şenol Yücel'den faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) geçen Işıkhan, burada TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz ve kurum yetkilileri tarafından karşılandı.

Kurumun çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Işıkhan, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ı da makamında ziyaret etti. Ziyarette Işıkhan'a, belediyenin kentteki yatırım ve projeleri hakkında bilgi verildi.

Bakan Işıkhan'a, Belediye Başkanı Alan tarafından tablo hediye edildi.

- Işıkhan Armutçuk'ta maden ocağına indi

Bakan Işıkhan, Karadeniz Ereğli ilçesindeki TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Ramazan Yıldırım'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından Armutçuk Müessesesine bağlı maden ocağının eksi 400 kotuna inen Işıkhan, işçilerle sohbet edip yemek yedi.

Bakan Işıkhan'a ziyaretlerinde Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı ve Ahmet Çolakoğlu, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ile bakanlığa bağlı kurum müdürleri eşlik etti.

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
  • Bakan Işıkhan
  • zonguldak

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