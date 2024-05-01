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Bakan Işıkhan'dan 1 Mayıs paylaşımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Emek ve alın teriyle ülkemizi bugünlere taşıyan işçi kardeşlerimizin haklarını gözetmeye, refahlarını artırmaya Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

AA1 Mayıs 2024 Çarşamba 16:25 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan'dan 1 Mayıs paylaşımı
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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 13. Çalışma Meclisi'nin dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kapanış yemeğinde, işçiler adına söz alan Saadet Tom'un konuşmasına yer verdi.

"Her daim emekçinin yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile milletin evinde işçi kardeşlerimizle bir araya geldik." ifadelerini kullanan Işıkhan, paylaşımında şunları kaydetti:

"İşçi kardeşimiz Saadet Tom Hanımefendinin duygu dolu konuşması gönlümüze dokundu. Emek ve alın teriyle ülkemizi bugünlere taşıyan işçi kardeşlerimizin haklarını gözetmeye, refahlarını artırmaya Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde devam edeceğiz."

  • Çalışma Bakanı
  • Emek Hakları
  • İşçi Refahı

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