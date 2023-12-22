Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Bakan Işıkhan: (Asgari Ücret) Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz.



Bakan Işıkhan: Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz.

Bakan Işıkhan: (Asgari Ücret) Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz.

Bakan Işıkhan: Çalışan emeklilerimiz için (5 bin lira verilmesine ilişkin) kanun teklifi Meclis'te kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri iki gün içinde yapacak şekilde çalışmalarımızı tamamladık.