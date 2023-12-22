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Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Bakan Işıkhan: (Asgari Ücret) Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz.

22 Aralık 2023 Cuma 01:36 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
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Bakan Işıkhan: (Asgari Ücret) Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz.

Bakan Işıkhan: Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz.

Bakan Işıkhan: (Asgari Ücret) Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz.

Bakan Işıkhan: Çalışan emeklilerimiz için (5 bin lira verilmesine ilişkin) kanun teklifi Meclis'te kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri iki gün içinde yapacak şekilde çalışmalarımızı tamamladık.

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