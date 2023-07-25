Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli zammı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı.

1 Ağustosta ilk toplantısı yapılacak olan 7'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine kendisinin de katılacağını belirten Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın tekliflerini sunduğunu belirterek, "Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız" dedi.