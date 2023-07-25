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Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli zammı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan memur ve emekli zammına yönelik açıklamada bulundu. Memur ve emekli zammı hakkında uzlaşma mesajı veren Bakan Işıkhan, 'Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız.' dedi.

IHA25 Temmuz 2023 Salı 12:37 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli zammı açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı.

1 Ağustosta ilk toplantısı yapılacak olan 7'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine kendisinin de katılacağını belirten Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın tekliflerini sunduğunu belirterek, "Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız" dedi.

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