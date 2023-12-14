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  • Bakan Kacır: Astronotumuz bayrağımızı uzaya taşıyacak.
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Bakan Kacır: Astronotumuz bayrağımızı uzaya taşıyacak.

İstanbul'da Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu'na ilişkin açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, 'Astronotumuz bayrağımızı uzaya taşıyacak. Bu bizim için çok kıymetli.' dedi.

14 Aralık 2023 Perşembe 15:24 - Güncelleme:
Bakan Kacır: Astronotumuz bayrağımızı uzaya taşıyacak.
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Bakan Kacır'ın açıklamalarından satır başları;

"Dün itibarıyla açıklanan tarih 9 Ocak olarak açıklanmış oldu. Biz de bu misyonun Türkiye Yüzyılı'nın ilk günlerinde gerçekleşmesinden büyük bir iftihar duyuyoruz. Köklerden göklere çıktığımız bu yolculuğumuzun en önemli unsurlarını, Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunda astronotumuzun gururla taşıyacağı armada da simgelemiş olduk. Biz gerçekleştireceğimiz bu misyonun hem Türkiye'nin bilimsel çalışmalarına hem de küresel düzeyde bilimsel çalışmalara önemli katkı sunacağını düşünüyoruz."

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