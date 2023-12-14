Bakan Kacır: Astronotumuz bayrağımızı uzaya taşıyacak.

Bakan Kacır'ın açıklamalarından satır başları;

"Dün itibarıyla açıklanan tarih 9 Ocak olarak açıklanmış oldu. Biz de bu misyonun Türkiye Yüzyılı'nın ilk günlerinde gerçekleşmesinden büyük bir iftihar duyuyoruz. Köklerden göklere çıktığımız bu yolculuğumuzun en önemli unsurlarını, Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunda astronotumuzun gururla taşıyacağı armada da simgelemiş olduk. Biz gerçekleştireceğimiz bu misyonun hem Türkiye'nin bilimsel çalışmalarına hem de küresel düzeyde bilimsel çalışmalara önemli katkı sunacağını düşünüyoruz."