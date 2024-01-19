Bakan Kacır: Bu büyük coşku anı hiçbirimizin hafızasından çıkmayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, Axiom Mission 3 (Ax-3 uzay yolculuğuna ilişkin Kennedy Uzay Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Kacır'ın açıklamalarından satır başları:



İnsanoğlunun tahayyül sınırlarını zorlayan bilimsel ve teknolojik çalışmalar bunlar. Biz her ne geliştiriyorsak insanlık yararına geliştirdiğimiz bilimsel çalışmaları kullandırmaya gayret ediyoruz.

Bu büyük coşku anı hiçbirimizin hafızasından çıkmayacak. Önümüzdeki yaklaşık 15 gün hepimiz için çok heyecan verici olacak. Bütün milletimize şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye muazzam işlere, TEKNOFEST kuşağı ile yeni yetişen bu büyük projelerin ışığında yetişen gençlerimizle imza atacak. Türkiye'de muazzam bir toplumsal seferberlik var.



Biz, pırıl pırıl bir milletiz. Biz, dünyaya iyilik götüren, adalet götüren ve merhamet götüren bir milletiz.

Önümüzdeki dönemde hem göklerde hem göklerin ötesinde Türk istikbalini inşallah aydınlık kılmaya yönelik nice işlere Türk gençleriyle imza atacağız.

Türkiye ne milli teknoloji hamlesinden ne milli uzay programından vazgeçmesin. Türkiye bu alanlarda inançla yoluna devam etsin. Sanatçılarımız da bu meseleleri filmlerine, hikayelerine konu etsinler.