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Bakan Kacır, enerji şirketi yöneticileriyle bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, enerji şirketi Enercon yöneticileriyle görüştü.

AA3 Ağustos 2024 Cumartesi 16:33 - Güncelleme:
Bakan Kacır, enerji şirketi yöneticileriyle bir araya geldi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nın önemli bir parçası olan rüzgar enerjisi alanında yeni işbirlikleri gerçekleştireceklerini bildirdi.

Kacır, sosyal medya hesabından Enercon şirketi yöneticileriyle gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Rüzgar enerjisi sektörünün öncü şirketlerinden Enercon'un Global Ticaretten Sorumlu Başkanı Ulrich Schulze Südhoff ile Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika Üst Yöneticisi Arif Günyar ile Bakanlıkta bir araya geldiklerini belirten Kacır, "HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nın önemli bir parçası olan rüzgar enerjisi alanında yeni işbirlikleri gerçekleştireceğiz. Türkiye bu alanın öncü ülkesi ve yatırımlar için cazibe merkezi olacak." ifadelerini kullandı.

  • rüzgar enerjisi
  • yüksek teknoloji yatırım
  • işbirlikleri

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