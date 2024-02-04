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Bakan Kacır: Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü biraz daha beklemeyi gerektiriyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının 6 Şubat'a ertelendiğini belirterek, hava durumunun yarın tekrar değerlendirileceğini bildirdi.

AA4 Şubat 2024 Pazar 14:51 - Güncelleme:
Bakan Kacır: Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü biraz daha beklemeyi gerektiriyor
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Bakan Kacır, sosyal medya hesabından Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

SpaceX'in, Ax-3 ekibinin ISS'den ayrılışının ertelendiğine dair paylaşımını alıntılayan Kacır, şunları kaydetti:

"İnilecek bölgedeki hava durumu, astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu Ax-3 ekibinin Dünya'ya dönüşü için biraz daha beklemeyi gerektiriyor. Dönüş planı, bir gün daha ertelendi. Bir sonraki ayrılma fırsatı 6 Şubat saat 17.00 (Türkiye saati). Dünya'ya varış zamanı 7 Şubat saat 02.25 (Türkiye saati). ISS'ten ayrıldıktan sonra Dünya'ya ulaşmak yaklaşık 9 saat 25 dakika sürecek. Hava durumu yarın tekrar değerlendirilecek ve dönüş planlaması için karar verilecek."

  • Alper Gezeravcı
  • Bakan Kacır
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