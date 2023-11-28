İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2023 Salı / 16 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9555
  • EURO
    31,6887
  • ALTIN
    1872.93
  • BIST100
    8129.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bakan Kacır, ihracatçılarla görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ihracatçılarla katma değerli ve yüksek teknolojili ihracatı artırma, yatırımları hızlandırma ve sanayinin rekabet gücünü yükseltme konularında yürüttükleri çalışmaları istişare ettiklerini bildirdi.

AA28 Kasım 2023 Salı 11:20 - Güncelleme:
Bakan Kacır, ihracatçılarla görüştü
ABONE OL

Kacır; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'na dair X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Kacır, toplantıya ilişkin şunları kaydetti:

"İhracat, rekabet gücü demek, yatırım demek, üretim ve istihdam demek. 255 milyar dolara erişen ihracatımızın 240 milyar doları sanayi ürünlerinden oluşuyor. TİM Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda ihracatçılarımızla birlikteydik. Katma değerli ve yüksek teknolojili ihracatı artırma, yatırımları hızlandırma ve sanayimizin rekabet gücünü yükseltme konusunda yürüttüğümüz çalışmaları istişare ettik. Ticaret Bakanı'mız Ömer Bolat ve TİM ailesine ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum."

  • mehmet fatih kacir
  • sanayi ve teknoloji
  • katma değer

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.