Bakan Kacır: İhracatımızı 262 milyar dolara çıkarttık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yedinci kez düzenlenen Platin Global 100 Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor

Bakan Kacır'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Platin Dergisi Global 100 Ödülleri Töreni vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan onur duyuyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Türk basınında ekonomi ve iş dünyasının nabzını tutan Platin Dergisi'nin bu yıl 7.'sini düzenlediği ödül töreninin sektörümüze, iş insanlarımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Ülkemizin yüz akı, ekonomimizin ve kalkınmamızın başat aktörü olan şirketlerimizin daha nice başarılara uzun yıllar imza atmalarını canı gönülden diliyorum. Bu yıl "Teknoloji Entegrasyonu" temasıyla ödüllerini takdim edeceğimiz, ülkemizi ulusal ve uluslararası alanda başarıyla temsil eden ihracatçılarımızın muvaffakiyetlerinin devamını diliyor, her birini tebrik ediyorum.

Kıymetli Misafirler, tüm dünyada son yıllarda yaşanan salgınlar, jeopolitik gerilimler, bölgesel çatışma ortamları ve istikrarsızlıklar küresel tedarik zincirlerini kırılgan bir hâle getirdi.

Uluslararası ticarette ezber edilmiş serbest ticaret kurallarının bizatihi mevcut düzenin kurucuları tarafından terk edildiğine, korumacılığın gittikçe arttığına şahit oluyoruz.

Ülkeler bu belirsizlik ortamında sürdürülebilirliği sağlamak adına teknoloji geliştirme alt yapısına ve katma değerli üretimi etkin kılacak politikalara yöneliyorlar

Ülkeler bu belirsizlik ortamında sürdürülebilirliği sağlamak adına teknoloji geliştirme alt yapısına ve katma değerli üretimi etkin kılacak politikalara yöneliyorlar.

Ülkelerin ekonomik kazanımlarını muhafaza edebilme ve stratejik bağımsızlık elde edebilme çabaları ticaret ve teknoloji savaşlarının kızışmasına sebebiyet veriyor. Böylesine belirsiz bir yatırım ortamı ve uluslararası ticaretteki güçlüklere rağmen Türkiye olarak bizim üretim ve ihracat yolculuğumuz sekteye uğramadan kendi istikametinde başarıyla ilerliyor.

Türk sanayisinin öncülüğünde ihracatımızı son 22 yılda 36 milyar dolardan 262 milyar dolara çıkarttık. İhracatımızın dünyadaki payı yüzde 0,55'den 1,07'ye yükseldi.