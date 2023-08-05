Bakan Kacır: Sanayimiz afetin etkilerini geride bırakıyor

Bakan Kacır, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Antakya OSB'nin elektrik tüketim verilerini değerlendirdi.

Sanayide çarkların dönüş hızına işaret eden göstergelerden birinin elektrik tüketimi olduğunu bildiren Kacır, şunları kaydetti:

"Antakya OSB'de enerji tüketimi temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 arttı. İstihdamımızda da yüzde 8 artış yaşandı. Sanayimiz afetin etkilerini geride bırakıyor."

Kacır'ın paylaşımında yer alan görselde, Antakya OSB'nin elektrik tüketiminin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı şubat ayında yıllık bazda yüzde 75 düşüşle 4,5 GWh'den 1,1 GWh'ye gerilediğinin bilgisi de yer aldı.

