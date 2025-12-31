İSTANBUL 5°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2025 Çarşamba / 10 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9697
  • EURO
    50,5378
  • ALTIN
    5983.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Kacır: Savunma sanayisi ve ileri teknoloji alanlarında büyük başarılara imza attık
Güncel

Bakan Kacır: Savunma sanayisi ve ileri teknoloji alanlarında büyük başarılara imza attık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayi ve teknolojide 2025'in atılım yılı olduğunu belirterek, 'Uzay, havacılık, savunma sanayisi ve ileri teknoloji alanlarında yeni ve büyük başarılara imza attık.' ifadesini kullandı.

AA31 Aralık 2025 Çarşamba 18:17 - Güncelleme:
Bakan Kacır: Savunma sanayisi ve ileri teknoloji alanlarında büyük başarılara imza attık
ABONE OL

Kacır, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin paylaşım yaptı.

Sanayi ve teknolojide 2025'in atılım yılı olduğunu vurgulayan Kacır, "Yerel kalkınma ve yüksek teknoloji odaklı yeni teşvik sistemimizi yürürlüğe aldık. Ülkemizi katma değerli yatırımların küresel üssü yapacak programları uygulamaya koyduk. AR-GE, inovasyon ve üretim kabiliyetlerimizi ilerlettik, insan kaynağımızı güçlendirdik. Uzay, havacılık, savunma sanayisi ve ileri teknoloji alanlarında yeni ve büyük başarılara imza attık." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, yerel kalkınma hamlesiyle katma değerli üretimin ve refahın yurt sathına yayılmasını desteklediklerini bildirdi.

"TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE HEDEFİYLE DURMADAN, DURAKSAMADAN KOŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'de 81 il için topyekün kalkınma seferberliği başlattıklarına dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"Ülkemizin tüm şehirlerinde yeni fabrikaların, teknoloji ve üretim altyapılarının açılışını vatandaşlarımızla birlikte büyük coşkuyla gerçekleştirdik. Sanayi bölgelerimizi, teknoparklarımızı, KOBİ'lerimizi, girişim ekosistemimizi güçlendirdik. Milli Teknoloji Hamlesi için durmaksızın çalışmayı sürdürdük. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kritik teknolojilerde tam bağımsız Türkiye hedefiyle durmadan, duraksamadan koşmaya devam edeceğiz."

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.