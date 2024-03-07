Bakan Kacır: Türkiye 101 teknoparkında 10 binin üzerinde girişimle teknoloji geliştirme yolculuğunu sürdürdü

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan "Kalkınma Ajansı Zonguldak Projeleri Açılış Töreni"nde, projeleri tanıtan kısa film gösterildi.

Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, Batı Karadeniz'in kara elmas misali parlayan şehri Zonguldak'ın her zaman çalışmanın, alın terinin, emeğin diyarı olduğunu, madenlerde ve demir çelik fabrikalarında çalışan işçilerin başlarındaki baret, ellerindeki karanın bu şehrin üretim gücünün sembolü olduğunu ifade etti.

Bölgesinin üretim ve lojistik üssü haline dönüşen Zonguldak'ı, eser ve hizmetlerle donatarak büyük ve güçlü Türkiye'nin yıldızı haline getirmeye devam ettiklerini anlatan Kacır, "Kamil odur ki, koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Son 22 yılda yerli ve milli anlayışın temellerini atarken, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizin emrinde gece gündüz hep birlikte gayret ediyoruz." diye konuştu.

Kacır, yerel kalkınma dinamiklerini harekete geçirirken devlet desteklerini sanayi sektörüne, KOBİ'lere, akademisyen ve girişimcilere sunduklarını belirterek, Türkiye'nin, 101 teknoparkında 10 binin üzerinde girişimle teknoloji geliştirme yolculuğunu sürdürdüğünü vurguladı.

"Türk sanayiinin küresel üretim üssüne dönüşümünü gururla takip ediyoruz." diyen Kacır, 2002'de 36 milyar dolar seviyelerindeki ihracatta bugün 255,8 milyar dolarlık rekordan söz ettiklerini, bunun yaklaşık 241 milyar dolarını imalat sanayi ürünlerinin oluşturduğunu dile getirdi.

ZONGULDAK'TA KOSGEB DESTEĞİ ALAN KOBİ SAYISI 30'DAN 11 BİN 250'NİN ÜZERİNE ÇIKTI

Zonguldak'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmak için gayretlerini sürdüreceklerine değinen Kacır, "Halka hizmet Hakk'a hizmettir' anlayışıyla yatırım teşvikleri, sanayi alanları, KOBİ'lerimize sağladığımız imkanlar ve bölgesel kalkınma projelerimizle Zonguldak'ımızı 'Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehirlerinden biri haline getireceğiz. Son 22 yılda şehrimizde 87 milyar lira sabit yatırım için 541 yatırım teşvik belgesi düzenledik, 19 bin 300'den fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. Zonguldak'a 1 organize sanayi bölgesi, 2 sanayi sitesi ve 3 endüstri bölgesi kazandırdık." şeklinde konuştu.

Kacır, KOSGEB destek programlarıyla KOBİ'lere can suyu olduklarını, 22 yıl önce Zonguldak'ta KOSGEB desteklerinden yararlanan KOBİ'lerin sayısının sadece 30 olduğunu, AK Parti hükümetleri döneminde bunu 1,3 milyar lira destekle 11 bin 250'nin üzerine çıkardıklarını bildirdi.

Katma değer ve teknoloji odaklı kalkınmayı hızlandırmak adına Zonguldak'a 1 teknopark, 2 AR-GE ve 1 tasarım merkezi kazandırdıklarını aktaran Kacır, TÜBİTAK programlarıyla 158 proje ve 476 bilim insanına 323 milyon lira destek sağladıklarını aktardı.

Bakan Kacır, bölgenin dinamiklerini harekete geçirmek amacıyla Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının (BAKKA) şehirde 334 projeye 968 milyon lira kaynak sağladığını, BAKKA'nın 135 milyon lira desteğiyle Zonguldak'ta hayata geçirdikleri 12 projenin açılışı için bir araya geldiklerini kaydetti.

"KADINLARIMIZIN İŞ GÜCÜ PİYASASINDA DAHA AKTİF ROL ALMASINI SAĞLIYORUZ"

Bu projelerle siber güvenlik, yazılım, robotik sistemler, nesnelerin interneti ve yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilerle ülkenin ihtiyaç duyduğu beşeri sermayeyi oluşturduklarını anlatan Kacır, şöyle devam etti:

"AR-GE ve inovasyon çalışmalarını destekliyoruz. Oluşturduğumuz laboratuvar ve atölye altyapısıyla insansız hava araçlarının üretimi ve geliştirilmesinde yetkin, geleceğin mühendis ve teknisyenlerini yetiştireceğiz. Alaplı Organize Sanayi Bölgesi ve Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduğumuz tesislerle şehrimizdeki planlı sanayi alanlarında çevreci, verimli ve sürdürülebilir üretim altyapısını güçlendiriyor olacağız. Üzülmez Kültür Vadisi projemizle şehrimizin turizm potansiyelini ortaya çıkarıyoruz. Arıcılığı ve artizan ekmek üretimini destekleyen projelerle kadınlarımızın iş gücü piyasasında daha aktif rol almasını sağlıyoruz."

Bakan Kacır, BAKKA ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, TCDD ve Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde geliştirdikleri önemli projenin de müjdesini paylaşmayı istediğini dile getirerek, "Bu proje, Karaelmas Ekspresi yarın yani 8 Mart Ankara'dan kalkacak. Çankırı, Karabük ve Zonguldak illerimize ve ilçelerimize uğrayacak olan trenimiz, Batı Karadeniz'imizin doğal güzelliklerini temaşa ettirmek ve şehirlerimizin önemli unsurlarını vatandaşlarımıza tanıtmak adına önemli rol üstlenecek." ifadesini kullandı.

Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in, Bakan Kacır'a hayat ağacı tablosu hediye takdim etmesinin ardından projelerin açılış kurdelesi kesildi.

Törene, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Zonguldak Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, BAKKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Muharrem Kiraz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Tören sonrası "Siber Vatan Yetkinlik Merkezi"nin de açılışını yapan Kacır, burada öğrencilerle görüşmesinin ardından kentteki bir otelde sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi.