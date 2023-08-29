Bakan Kacır: Türkiye'mize üç büyük TEKNOFEST hediye ettik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır TRT Haber özel yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın konuşmasından öne çıkanlar:

2018 yılından beri TEKNOFEST'ler düzenliyoruz. İlk yılımızda 550 bin ziyaretçi ile dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali olmuştu.

2023 TEKNOFEST'i bu defa Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'nin üç büyük şehrinde. Cumhuriyetimizin 100. yılında biz Türkiye'mize üç büyük TEKNOFEST hediye etmek istedik. Dünyaya tam bağımsız Türkiye mesajını vermek istiyoruz.

Dünyada eşi benzeri görülmeyen bir dip dalgaya şahitlik ediyoruz. 2018 yılında 14 teknoloji yarışması düzenledik ve 20 bin gencimiz katılmıştı. O yıl için büyük başarıydı. Bu yıl 330 binden fazla takım 1 bilmiyondan fazla genç TEKNOFEST'te düzenlen 44 teknoloji yarışmasına katıldı.

Gençlerimiz teknolojide dünya ile yarışma özgüvanini kazanıyor.

250'den fazla girişim burada farklı sektörlerde, proje takımı olarak başlamış girişimler geliştirdikleri ürün ve teknolojilerle dünya sahnesine çıkıyor.

Türkiye'de AK Parti iktidara geldiği yıl 414 patent başvurusu vardı 20 yıl içerisinde bu sayı 9 binin üzerine çıktı.

Türkiye'nin adım adım tam bağımsızlık başarısının hikayesi.

Savunma sanayiinde bugün 3 binden fazla şirket faaliyet gösteriyor.

Milli Teknoloji hamlesi milletimizin ortak başarısıdır.

Bu hikayenin başlangıcında bir takım zorunluluklar vardı. 40 yıla yakın terörle mücadele süreci içindeydi ülkemiz, bu mücadelesinde müttefiklerimiz maalesef bizim yanımızda olmak yerine çoğu zaman karşımızdaki teröristlerin yanında oldu. Bu acı gerçek bize kendi ihtiyaçlarımızı görebilmek adına milli ürünleri geliştirme zorunluluğu getirdi.

Türkiye bir strateji ortaya koydu ve stratejiyi sadece devlet şirketleri ile değil önünü açtığı özel sektör eliyle de gerçekleştirmiş oldu.

Türkiye hem kamu insiyatiflerinin önünü açtı hem de bu sivil insiyatiflerin önünü açtı ve dev bir ekosistem inşa etti. 80 bin kişilik nitelikli istihdam oluştu.

Yılbaşından bu yana 435 adet T10X kullanıcısıyla buluştu.

Yerli otomobil fikrine karşı çıkanlar oldu.

Bu başarılarımızın arkasında milleitmizin desteği var.

Uzay teknolojileri Türkiye için bir fırsat alanı.

Astronot adaylarımız geçtiğimiz TEKNOFEST'te ilk kez sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tanıtılmıştı. Önümüzdeki aylarda uluslararası uzay istasyonuna gidecek ve bir Türk Uzay bilim misyonunu icra edecekler.

Türkiye'nin milli uzay programını adım adım hayata geçiriyoruz.

Özgün teknolojileri milli olarak gerçekleştirecek adımlar atıyoruz.

"Türkiye Yüzyılı" vizyonu ile yeni başarılara ulaşacağız.

Milli hızlı trenlerini de Allah'ın izniyle bu millet kendi imkanlarıyla üretecek.

İnşallah Türkiye'de 5G'yi milli 5G baz istasyonlarımız ile birlikte yaygınlaştırıyor olacağız.

Biz bu rüzgarı Türkiye'nin tüm şehirlerine, tüm kasabalarına, tüm köylerine taşımaya çaba göstereceğiz.

30 bin çocuğumuza ev sahipliği yapacağız, onları yaşadığı köylerden araçlarla bu alana getireceğiz. O mottomuzu terk etmeyeceğiz o çocuklar gelecek o uçaklara ancak o çocuklar dokunacak ve onların içinden mühendisler bilim insanları yetişecek.

Tüm milletimizi Etimesgut Havaalanı'na bekliyoruz.