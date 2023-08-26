Bakan Kacır: Türkiye'mizi küresel ölçekte bir güç haline getirdik

Kacır, AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, ülkenin sanayideki lokomotif kentlerinden, Osmanlı'ya başkentlik yapmış Bursa'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

AK Parti'nin 22'nci kuruluş yıl dönümünün ülkeye hayırlar getirmesini temenni eden Kacır, 22 yıldır AK Parti çatısı altında ülke için yılmadan, yorulmadan çalışan tüm yol arkadaşlarına şükranlarını sunduğunu kaydetti.

Kacır, 22 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'ye nice başarılara taşıdıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ortaya koyduğumuz vizyoner projeler ve Türkiye'ye kazandırdığımız güçlü altyapı ile Türkiye'mizi sadece bölgesinde değil, küresel ölçekte bir güç haline getirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda bilim, teknoloji, sanayi, girişimcilik, inovasyon gibi alanlarda ülkemize sayısız hizmeti kazandırmanın mutluluğunu yaşadık. Bugün geldiğimiz noktada kendi tasarlayıp ürettiği İHA'larla, SİHA'larla küresel dengeleri değiştiren, savaş paradigmasını değiştiren, doğuştan elektrikli milli gururumuz Togg ile paradigma değişimlerine tam zamanında yatırım yapan, beyaz eşya, ticari araç, güneş paneli, çimento, düz cam gibi sektörlerde Avrupa'da lider olan hava savunma sistemlerini, çıkarma gemilerini yer gözlem ve haberleşme uydularını milli kabiliyetleriyle geliştirip üretebilen, çıkardığı milyar dolarlık teknoloji girişimleriyle dünyanın dikkatini çekmeyi başaran bir Türkiye'den bahsediyoruz."

"SON 20 YILDA BURSA'MIZA 175 MİLYAR LİRADAN FAZLA YATIRIM YAPTIK"



Bakan Kacır, 2002'de çoğunlukla düşük teknolojili ürünlerden oluşan ihracat 36 milyar dolar civarındayken bugün gelinen noktada yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerin yoğunluğunun giderek artmasıyla 254 milyar dolara yükseldiğini vurguladı.

Son 20 yıldaki başarının önemli aktörlerinden birinin de Bursa olduğunu dile getiren Kacır, "Sanayiden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan çevreye AK Parti hükümetleri döneminde son 20 yılda Bursa'mıza 175 milyar liradan fazla yatırım yaptık. Elbette bu alanların hepsi birbirini destekleyen ve tamamlayan kritik alanlar. Fakat biz yüksek katma değerli üretim için yapılan sanayi ve teknoloji alanındaki yatırımları ülkemizin geleceği açısından daha da fazla önemli görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak önceliklerinin Bursa'nın rekabet gücünü ve yüksek teknoloji üretimindeki payını artırmak olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"AR-GE ve inovasyon ekosistemini güçlendirmek için son 20 yılda önemli adımlar attık. Milletimizin 60 yıllık hayali, adeta yitik sevdası haline gelmiş yerli ve milli otomobilimiz Togg'u Bursa'da üreterek ülkemize, milletimize kazandırdık. Her ne kadar halen Bursa'da, Gemlik'te üretildiğinin farkında olmayanlar, Togg araçlarının İtalya'da üretildiğini zannedenler olsa da hakikat o ki Togg Bursa'nındır, Gemlik'indir, Türk mühendisleri tarafından, Türk teknisyenleri tarafından, Türk emekçileri tarafından Bursa'da Gemlik'te üretilmektedir. Elektrikli otomobil olmasının yanında tamamen akıllı bir cihaz olarak tasarlanan Togg, aynı zamanda Türkiye'nin yeni nesil sanayi politikasının en somut örneği. Yüksek düzeyde AR-GE yatırımının sonucu Türk mühendisler tarafından tasarlanan üretilen milli otomobilimiz artık Türkiye'nin yollarında. İnşallah kısa süre içinde uluslararası pazarlarda da yerini alacak. İşte yerli ve milli gururumuzu üretmek ve geliştirmek için en uygun inovasyon ekosisteminin Bursa'da olduğunu değerlendirdik ve TOGG Teknoloji Kampüsünü Gemlik'e kazandırdık."

Batarya fabrikasının temelini de Bursa'da attıklarını anımsatan Kacır, "Böylece yerli ve milli otomobilimizin kritik bir bileşeni olan bataryaları da Bursa'da Gemlik'te üreteceğiz." dedi.

"BURSA'DA KURULMASINI SAĞLADIĞIMIZ 3 ENDÜSTRİ BÖLGESİ GEÇEN YIL 592 MİLYON DOLAR İHRACAT YAPTI"



Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak son 20 yılda Bursa için 4 bin 642 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini anlatarak, şunları söyledi:



"Bu belgeler kapsamında 161 milyar lira tutarında sabit yatırım ve yaklaşık 104 bin kişilik istihdamın önünü açtık. Özel sektör firmalarımızın 163 AR-GE ve tasarım merkezi kurmasını Bursa'da sağladık. Bu merkezlerde 6 bin 500'den fazla nitelikli istihdam oluşurken 4 milyar 254 milyon liralık vergi muafiyeti sağladık. İlimizde faaliyetlerini sürdüren Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde 209 yenilikçi firmada istihdam edilen 1111 AR-GE personelini desteklemeye devam edeceğiz."

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) aracılığıyla Bursa'ya birçok alandaki 506 projeye 871 milyon lira doğrudan destek sağladıklarını vurgulayan Kacır, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında destekledikleri 17 proje ile Bursa'da 10 milyar lira düzeyinde yatırımın önünü açtıklarını kaydetti.

Kacır, KOBİ ve özel sektöre yapılan destekleri anlattığı konuşmasına şöyle devam etti:



"Ticaret ve Sanayi Odamız ile 6 milyon avro bütçeli Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi'ni hayata geçiriyoruz. Proje tamamlandığında KOBİ'lerimize kompozit malzeme ve teknik tekstil sektörlerinden prototipleme, tasarım ve modelleme yetkinliği kazandıracağız. Bursa'da kurulmasını sağladığımız 3 endüstri bölgesi sadece geç yıl 592 milyon dolar ihracat yaptı. Önümüzdeki dönemde bu katkının da çok daha yüksek seviyelere ulaşacağını öngörüyoruz. Bursa'mızda 2002'de 9 OSB yer alıyorken bugün OSB sayımızı 17'ye çıkardık. Bu yönüyle Bursa Türkiye'de birinci sırada. 233 bin 500 kişinin istihdam edildiği 17 OSB'de bugüne kadar 1 milyar liraya yakın bakanlık kredisi kullandırdık. Son 20 yılda Türk sanayinin lokomotifi Bursa'nın rekabet gücünü ve marka değerini arttıracak, burada saymakla bitiremeyeceğimiz pek çok önemli yatırım ve projeyi elhamdülillah hayata geçirdik."

Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde yer alma hedefine ulaşması için daha fazla gayret göstereceklerini anlatan Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanımız çıtayı çok yükseğe koydu. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını 'Türkiye Yüzyılı' olarak ilan etti. O vakit durmaksızın, duraksamaksızın hep birlikte inşallah şehrimiz için ülkemiz için çok daha fazla gayret gösterecek, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devlet, millet el ele, daha büyük atılımları inşallah siz değerli yol arkadaşlarımızla birlikte hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır, Bursa'daki programları kapsamında Valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kacır, Vali Mahmut Demirtaş ile basına kapalı görüştü.



Kacır, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı da ziyaret ederek, kentteki çalışmalar hakkında brifing aldı.

Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) ziyareti de gerçekleştiren Kacır, Togg'a parça üreten Beyçelik Gestamp Fabrikası'nda incelemelerde bulundu, işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kacır, TEKNOSAB'da yer alan PMS Alüminyum Fabrikası'nda da incelemelerde bulundu.