Bakan Kacır Türkiye'nin TIMSS 2023 başarısını değerlendirdi

Kacır, sosyal medya hesabından, Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşunca (IEA) 4 yıllık periyotlarla yapılan 4'üncü ve 8'inci sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen bilimleri alanlarındaki başarılarının analiz edildiği ve Türkiye'nin 1999'dan beri katıldığı TIMSS araştırmasının 2023 yılı sonuçlarını değerlendirdi.

Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"Matematik ve fen bilimleri alanında 4'üncü ve 8'inci sınıf öğrencilerimizin başarı seviyesindeki yükseliş gurur verici. Eğitim camiamızı, öğrencilerimizi ve anne-babalarımızı bu başarı için kutluyorum. Bilimi daha fazla gündemde tutmak ve sahiplenmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."