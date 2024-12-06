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  • Bakan Kacır Türkiye'nin TIMSS 2023 başarısını değerlendirdi
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Bakan Kacır Türkiye'nin TIMSS 2023 başarısını değerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2023 sonuçlarına göre 4'üncü ve 8'inci sınıf öğrencilerinin başarı seviyesindeki yükselişin gurur verici olduğunu ifade etti.

AA6 Aralık 2024 Cuma 14:30 - Güncelleme:
Bakan Kacır Türkiye'nin TIMSS 2023 başarısını değerlendirdi
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Kacır, sosyal medya hesabından, Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşunca (IEA) 4 yıllık periyotlarla yapılan 4'üncü ve 8'inci sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen bilimleri alanlarındaki başarılarının analiz edildiği ve Türkiye'nin 1999'dan beri katıldığı TIMSS araştırmasının 2023 yılı sonuçlarını değerlendirdi.

Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"Matematik ve fen bilimleri alanında 4'üncü ve 8'inci sınıf öğrencilerimizin başarı seviyesindeki yükseliş gurur verici. Eğitim camiamızı, öğrencilerimizi ve anne-babalarımızı bu başarı için kutluyorum. Bilimi daha fazla gündemde tutmak ve sahiplenmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

  • TIMSS 2023
  • Başarı seviyesi
  • Mehmet Fatih Kacır

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